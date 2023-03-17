Lambosa Kral Mezarlarını açmak için patlayıcı düzenek hazırladılar

Girne’ye bağlı Alsancak’ta Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan Yılmaz Aladağ, Kamil Özdemir, Orhan Beşikçi, Gürsel Karadaş ve Ümit Aydın dün mahkemeye çıkarıldı. Lapta polis karakolunda görevli Polis memuru Yaşar Pöge olayın 13 Mart 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Yaşar Pöge Alsancak’ta bulunan Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan zanlıların, patlayıcı düzenek

hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların düzeneği patlattığın ancak mezarları açamadıklarını ifade etti. Olayın önceden ihbar alındığını kaydeden polis, zanlıların suçüstü yakalandığını açıkladı. Polis memuru, Ümit Aydın’ın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan biri tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el detektörü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Aranan başka emareler olduğunu, zanlı Aydın’ın evinde bulunan patlayıcı maddelerin analize gönderildiğini kaydeden Yaşar Pöge 5 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

(KAMALI)

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17/03/2023 19:45