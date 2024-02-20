''Lambousa-2'' adlı gemi su altı turizminin geliştirilmesi için batırılacak

Romanya’da 1995 yılında imal edilen ve Güney Kıbrıs gemi siciline kayıtlı bulunan “Lambousa-2” adlı geminin, su altı turizminin geliştirilmesi amacıyla 23 metre derinliğe batırılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, geminin bir süre önce römorköre dönüştürüldüğünü ve “Brasal Marine Services” tarafından Balıkçılık Dairesi’ne hibe edildiğini kaydederek, geminin batırılmaya uygun hale getirilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasına yönelik ihaleye çıkıldığını yazdı.

Haberde, dalgıçlar tarafından ziyaret edilmeye uygun hale getirilecek olan geminin, Larnaka açıklarında 20-25 metre derinliğe batırılacağı ifade edildi.