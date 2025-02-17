“Lambusa II” teknesi deniz çeşitliliğini korumak için batırıldı

Larnaka’nın “Oroklini” bölgesinde denizdeki yaşam çeşitliliğini korumak adına bir tekne daha batırıldı.

Politis gazetesi, Larnaka’nın “Oroklini” bölgesinin koruma alanı statüsünde olduğunu ve bölgedeki deniz altı yaşamının korunması amacıyla “Lambusa II” isimli bir teknenin cumartesi batırıldığını yazdı.

Habere göre söz konusu tekne, yine aynı bölgede batırılmış halde bulunan “LEF1” ve “Elpida” isimli teknelerin arasına, 20 metre derinliğe batırıldı.