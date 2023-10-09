Lamine Yamal rekor için son şansını değerlendirdi

LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Barcelona'nın gelecek vadeden yıldızı Lamine Yamal, LaLiga tarihinin en genç golcüsü oldu.

LaLiga'da 9. hafta mücadelesinde Granada ile Barcelona karşılaştı.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21 puana çıktı ve lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde kaldı. Granada ise 6 puana yükseldi.

Barcelona, ara dönüşünde ligde Athletic Bilbao ile sahasında mücadele edecek. Granada ise aynı haftada, Osasuna'ya konuk olacak.

Lamine Yamal son şansı iyi değerlendirdi

Barcelona'nın gelecek vadeden yıldızı Lamine Yamal, LaLiga tarihinin en genç golcüsü oldu.

16 yaş 87 günlükken bunu başaran Yamal, eğer gol atamasaydı rekor kırma şansını kaçıracaktı. Önceki rekor, Malaga formasıyla 16 yaş 98 günlükken gol bulan Fabrice Olinga'ya aitti.