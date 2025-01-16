Lammy'den uluslararası topluma Gazze'nin yeniden inşasına destek çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'nin yeniden inşasında uluslararası toplumun vereceği desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin parlamentoda Avam Kamarası üyelerini bilgilendirdi.

Aylar süren bekleyişin ardından bir ateşkes anlaşmasına varıldığını kaydeden Lammy, esirlerin serbest bırakılması için çalışan herkese teşekkür etti.

Gazze'deki sivillerin de uzun süredir ateşkes beklediğini söyleyen Lammy, "Bugün Gazze'deki siviller, endişeli şekilde bu anlaşmanın onlar açısından ne anlama geldiğini görmek istiyor. Onlara şunu söylüyorum; hayatınızı yeniden inşa etmeye başladığınız bu anda sizinle birlikteyiz." diye konuştu.

Lammy, Gazze'de 15 aydır yaşanan acının ölçülemez boyutta olduğuna işaret ederek "Gazzeliler dünyadaki cehenneme sıkışıp kalmıştı. 46 binden fazla insan öldürüldü. Çocukların hayatları sona erdi. Okullar, hastaneler, evler yok edildi. Açlık ve hastalıklar, 2 milyondan fazla insan evlerinden kaçmak zorunda kaldı, Gazze'nin kuzeyinin bölgenin geri kalanıyla bağı koptu. Savaşın vahşetiyle yara almış bir nesil var." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 5 yaşındaki Hind Receb'in, ailesi ve onu kurtarmaya gelen sağlık çalışanlarıyla birlikte öldürüldüğünü hatırlatan Lammy, İsrail saldırılarında gazetecilerin yanı sıra 3 İngiliz'in de aralarında bulunduğu insani yardım çalışanlarının öldürüldüğünü kaydetti.

- "Filistinlilerin evlerine dönmesine izin verilmeli"

İsrail'in Gazze saldırılarının bölgeye de bir gerilim getirdiğini vurgulayan Lammy, ateşkesin aşamalarından söz etti.

İlk 6 haftadaki süreçte bazı esirlerin salıverilmesi, İsrail'in Gazze sınırlarına doğru çekilmeye başlaması ve 600 yardım tırının Gazze'ye girmesine izin vermesi gibi adımların atılacağını kaydeden Lammy, ikinci 6 haftalık periyotta ise İsrail'in bölgeden tamamen çekilip kalan esirlerin salıverileceğini belirtti.

Üçüncü aşamada Gazze'ye uygulanan ekonomik kısıtlamaların kaldırılacağını hatırlatan Lammy, İngiltere'nin insani yardım çalışmalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Lammy, 300 bin Gazzeli'yi tedavi eden bir hastaneye 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,3 milyar lira) destek verdiklerini aktararak "Filistinlilerin evlerine dönmesine izin verilmeli. Evlerini, hayatlarını ve toplumu yeniden inşa etmeye ihtiyaçları var. Bunu kendi başlarına yapamazlar. Güvende hissetmeleri gerekiyor. Uluslararası toplumun onlara göndereceği fonlara ihtiyaçları var." dedi.

Bu kapsamda Filistin yönetiminin iyileştirme planlarına destek verilmesi gerektiğine işaret eden Lammy, Avam Kamarası üyelerinin sorularını da yanıtladı.

- "Tarihteki hiçbir savaşta olmadığı kadar sağlık çalışanı Gazze'de hayatını kaybetti"

İsrail hükümetini, anlaşmayı onaylamaya çağıran Lammy, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları açısından 2024'ün en kötü yıl olduğunu söyledi.

Lammy, iki devletli çözümü kabul etmeyen görüşlere tepki göstererek "İki devletli çözüm, çözümün tek yoldur." ifadesini kullandı.

İnglitere'nin iki devletli çözümde üzerine düşen rolü oynayacağının altını çizen Lammy, bağımsız Filistin devletini tanımak konusundaki sorulara ise iki devletli çözüm için bir şansın ele geçtiğini ancak bazı İsrailli isimlerin buna karşı olduğunu kaydetti.

Lammy, gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğine de işaret ederek "Tarihteki hiçbir savaşta olmadığı kadar sağlık çalışanı Gazze'de hayatını kaybetti. Çok ciddi şartlarda çalışan sağlık çalışanları için çatışmasızlık bölgesi, uluslararası toplumun bir beklentisiydi ancak bu beklenti karşılanmadı." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere'ye gelmesi halinde gözaltına alınıp alınmayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Lammy, "Bu ülkede bir yasal sürecimiz var. Buna mahkemelerimiz karar verecektir. Ancak şunu hatırlatayım ki biz de Roma Statüsü'nün imzacısıyız." dedi.