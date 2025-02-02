Lampard'ı geçti, sırada Agüero var

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, konuk olduğu Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Salah, bu gollerle Premier Lig'de en çok gol atanlar sıralamasında Frank Lampard'ı da geride bıraktı. Salah'ın yeni hedefi Agüero...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Liverpool, Bournemotuh ile deplasmanda karşılaştı.

Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmada "Kırmızılılar", 30. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada bir kez daha meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Salah, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Liverpool, 2-0'lık skorla ligde üst üste 3. galibiyetine uzandı.

Premier Lig'de bir maçı eksik olan lider Liverpool, puanını 56'ya çıkardı. Kırmızılılar, en yakın takipçisi Arsenal ile de puan farkını da 9'a yükseltti. Bournemouth ise 40 puanda kaldı.

Salah, Premier Lig'de tarih yazıyor

Bournemouth ağlarını iki kez havalandıran Mısırlı golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını da 21'e çıkardı.

Toplamda Premier Lig'de 178 gole ulaşan Salah, Frank Lampard'ı geçerek Premier Lig tarihinde en çok gol atan oyuncular arasında 6. sıraya yükseldi.

32 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar 184 kez gol sevinci yaşayan Sergio Agüero’yu ve 187 kez rakip fileleri havalandıran Andy Cole’u yakalama şansı bulunuyor. Salah, bunu başarırsa, en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 4. basamağa kadar yükselecek.

Premier Lig'in en golcü oyuncuları sıralamasının ilk 3 basamağında 260 golle Alan Shearer, 213 golle Harry Kane ve 208 golle Wayne Rooney bulunuyor.