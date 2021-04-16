Lancet: Covid geçirenler yeniden enfekte olabilir

Dünyanın en önemli sağlık dergilerinden The Lancet’te yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Covid-19 geçiren kişilerin yeniden enfekte olabileceği açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri’ndeki 3 binden fazla sağlıklı görevli üzerinde yapılan araştırmada, genç kişilerin Covid-19’a iki kez yakalanabileceği tespit edilirken, önceden virüs ile enfekte olmuş kişilerin olmamış kişilere göre daha az risk taşıdığı belirtildi.

COVİD GEÇİRMEYENLERİN 5 KAT DAHA FAZLA

Araştırmada daha önce Covid-19 olan kişilerin yüzde 10’unun yeniden enfekte olduğu belirtilirken bu oranın hiç virüs kapmayanlarda yüzde 50 olduğu bildirildi.

Çalışmanın gerçekleştirildiği askeri üslerin kalabalık yaşam koşulları nedeniyle daha yüksek enfeksiyon oranına sahip olabileceği belirtilirken çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yeniden Covid ile enfekte olma riskinin her yerde yaşayan gençler için geçerli olduğunu söyledi.

‘COVİD GEÇİRENLERİN ANTİKORU BİRKAÇ AY KORUYABİLİR’

Daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin kanlarındaki antikorların birkaç ay koruma sağlayabileceği belirtilen çalışmada, çoğunlukla 18-20 yaş aralığındaki gençlerin incelendiği belirtildi.

Daha önce Covid geçirmiş 189 deniz personelinin vücudunda antikor tespit edildiği belirtilirken Bulaşıcı hastalık doktoru ve araştırmanın baş araştırmacısı Komutan Andrew Letizia, tespit edilen antikorların daha önce Covid enfeksiyonu geçirildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

‘ANTİKORLAR KORUYUCUDUR AMA KURŞUN GEÇİRMEZ YAPMAZ’

Letizia, "Antikorlar kesinlikle koruyucudur, ancak kurşun geçirmez olacağınız anlamına gelmez" derken, "Potansiyel olarak yeniden enfekte olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Çalışmada daha önce Danimarka’da 4 milyon kişi üzerinde yapılan araştırma hatırlatılarak, Covid-19 geçirmiş 65 yaş altı kişilerin altı ay sonra yeniden enfekte olma ihtimalinden yüzde 80 korunduğu, 65 yaş üstünün ise korunma yüzdesinin yüzde 47 olduğu bildirildi.

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16/04/2021 13:16