Lansman Fırsat İndirimlerinde SON 8 GÜN

Bir Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, “Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor” söylemi ile dikkat çekiyor ve tam anlamıyla konforlu yaşamın adresi olarak tanımlanıyor.

Limasol GYO Koordinatörü Av. Meryem Gündüz 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olduğu projede lansmana özel fırsatlar indiriminde son 8 güne girdiklerini belirtti.

City Park homes’un özelliklerini Gündüz şöyle sıraladı:

Asansör

Jeneratör; Kesintisiz elektrik gücü

Kesintisiz su

Her dairede görüntülü intercom

Kapalı otopark seçeneği

Botanik bahçe

24 saat daire güvenliği

Tenis kortuna geçiş

Merkezi internet

Klima alt yapısı

Şık kayar Panjur...





“City Park Homes’a davet ediyoruz”

Finansman garantörünün Creditwest Bank olduğu projede indirim fırsatlarında son 8 güne girildiğini belirten yetkililer;

evini yenilemek isteyenleri,

yeni evlileri ve

huzurlu bir yaşama adım atmak isteyenleri “City Park Homes Örnek Daireyi” ziyarete davet ettiler.



Ödeme koşulları hakkında bilgi aktaran Gündüz, ister TL ister döviz 4 ay ertelemeli kredi imkanının olduğunu söyledi.

Daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Priva veya H&B Emlak ofislerini arayabilecekleri de belirtildi.

Detaylı Bilgi için;

Priva ve H&B'yi arayınız