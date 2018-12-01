Lansman Fırsat İndirimlerinde SON 8 GÜN
01/12/2018
Bir Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, “Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor” söylemi ile dikkat çekiyor ve tam anlamıyla konforlu yaşamın adresi olarak tanımlanıyor.
Limasol GYO Koordinatörü Av. Meryem Gündüz 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olduğu projede lansmana özel fırsatlar indiriminde son 8 güne girdiklerini belirtti.
City Park homes’un özelliklerini Gündüz şöyle sıraladı:
Asansör
Jeneratör; Kesintisiz elektrik gücü
Kesintisiz su
Her dairede görüntülü intercom
Kapalı otopark seçeneği
Botanik bahçe
24 saat daire güvenliği
Tenis kortuna geçiş
Merkezi internet
Klima alt yapısı
Şık kayar Panjur...
“City Park Homes’a davet ediyoruz”
Finansman garantörünün Creditwest Bank olduğu projede indirim fırsatlarında son 8 güne girildiğini belirten yetkililer;
evini yenilemek isteyenleri,
yeni evlileri ve
huzurlu bir yaşama adım atmak isteyenleri “City Park Homes Örnek Daireyi” ziyarete davet ettiler.
Ödeme koşulları hakkında bilgi aktaran Gündüz, ister TL ister döviz 4 ay ertelemeli kredi imkanının olduğunu söyledi.
Daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Priva veya H&B Emlak ofislerini arayabilecekleri de belirtildi.
Detaylı Bilgi için;
Priva ve H&B'yi arayınız