Laporta'ya ''hakem odasına girme'' cezası

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'e 3-1 kaybetmişti.

Maçın ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hakem odasına girmesi tartışma konusu olmuştu.

Federasyon 60 yaşındaki Başkan'ın cezasını açıkladı. Buna göre Laporta; 150 Euro para cezası aldı.

Liderliği kaybetti

El Clasico'ya kadar ligde sadece 1 gol yiyen Barcelona, ezeli rakibiyle aynı puanda olmasına rağmen averajla lider olarak maça gitmişti.

Maçı 3-1 kaybeden Katalan ekibi ligdeki liderliği Real Madrid'e bırakmıştı.

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20/10/2022 10:28