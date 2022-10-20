Laporta'ya ''hakem odasına girme'' cezası
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın El Clasico'nun ardından hakem odasına girmesinin cezası belli oldu.
20/10/2022
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'e 3-1 kaybetmişti.
Maçın ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hakem odasına girmesi tartışma konusu olmuştu.
Federasyon 60 yaşındaki Başkan'ın cezasını açıkladı. Buna göre Laporta; 150 Euro para cezası aldı.
Liderliği kaybetti
El Clasico'ya kadar ligde sadece 1 gol yiyen Barcelona, ezeli rakibiyle aynı puanda olmasına rağmen averajla lider olarak maça gitmişti.
Maçı 3-1 kaybeden Katalan ekibi ligdeki liderliği Real Madrid'e bırakmıştı.