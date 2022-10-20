Laporta'ya ''hakem odasına girme'' cezası

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın El Clasico'nun ardından hakem odasına girmesinin cezası belli oldu.

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20/10/2022

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Laporta'ya ''hakem odasına girme'' cezası

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'e 3-1 kaybetmişti. 

Maçın ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hakem odasına girmesi tartışma konusu olmuştu. 

Federasyon 60 yaşındaki Başkan'ın cezasını açıkladı. Buna göre Laporta; 150 Euro para cezası aldı. 

Liderliği kaybetti

El Clasico'ya kadar ligde sadece 1 gol yiyen Barcelona, ezeli rakibiyle aynı puanda olmasına rağmen averajla lider olarak maça gitmişti. 

Maçı 3-1 kaybeden Katalan ekibi ligdeki liderliği Real Madrid'e bırakmıştı. 

20/10/2022 10:28
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TAGS: Barcelona, Real Madrid, El Clasico, Joan Laporta
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