Lapta Alsancak yolunun çift şerit olması için eylem yapıldı

Alsancak ile Lapta Belediyeleri ve Kuzey Batıyı Kalkındırma Hareketi, Lapta-Alsancak çift şerit yol projesinin hayata geçirilmesi talebiyle eylem yaptı.

Yavuz Çıkarma Plajı Bölgesi’nde toplanan eylemciler söz konusu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattılar.

Yolun kapatılması nedeniyle polis, eylemciler ve trafikte kalan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eyleme, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak, Lapta Karşıyaka, Çamlıbel, Tepebaşında yaşayan vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, dernek ve spor kulüpleri de katılarak destek verdi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak – Lapta arasındaki yolun, tek şerit olması nedeniyle yıllardır bölge halkının trafik çilesi yaşadığını belirterek, eylemle, bu soruna çözüm bulmaları için hükümet yetkililerine seslerini duyurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yol sorununun 7 yıldır devam ettiğini belirten Aktuğ, bölgenin kalkınması, refahı ve turizmin geliştirilmesi için yolun çift şeritli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de 2017 yılında Alsancak belediyesinin, söz konusu yolla ilgili teknik inceleme ve çalışma yaptığını söyleyen Ataser, projeyle ilgili teknik altyapı sorunları ve istimlaklar konusunda eksiklikler olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi yönünde her iki belediyenin bakanlıkla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Ataser, hükümet ve bakanlığın bu güne kadar tüm talep ve çağrılarına tepkisiz kaldığını söyledi.

Eyleme katılan vatandaşlar da BRT’ye trafikte çile çektiklerini belirterek, yolun bir an önce çift şerit olarak yapılmasını istediler.

BRT