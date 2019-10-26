Lapta Balıkçı Barınağı Tali Mendireği Güçlendiriliyor

Lapta Balıkçı Barınağı’ndaki tali mendireğin güçlendirilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tali mendireği güçlendirme çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mendireğin güçlendirmesiyle birlikte barınak, tekneler için daha güvenli bir korunak haline gelmiş olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün, Lapta Balıkçı Barınağı’na giderek, çalışmaları inceledi. Oğuz’a; Lapta, Alsancak ve Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

OĞUZ: “BARINAK DAHA GÜVENLİ OLACAK”

Oğuz, mendireğin güçlendirmesi ile ilgili altyapı çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini vererek, çalışmalar tamamlandığında barınağın daha güvenli olacağını söyledi.

Balıkçıların ekmek teknelerini barınağa bıraktıklarına ve bu nedenle barınağın güvenli olmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Oğuz, çalışmaların yaklaşık 15-20 gün önce iş araçlarının taş taşımasıyla başladığını ve mendireğin 15 gün içinde güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Oğuz, “Ülkeye emek harcayan herkesi dinlemek zorundasınız” dedi.

Balıkçılık sektörünün, bakanlığın sorumluluk alanında olduğuna dikkat çeken Oğuz şöyle konuştu:

“Biz, ada geneli tüm balıkçıları ziyaret ediyoruz. İki ay önce buraya geldiğimizde bölgedeki sorun aktarıldı. Başkan Birinci, yıllardır sorunun çözülmediğini anlatarak, yardım istedi. Biz, bakanlığın planlaması içinde olmamasına rağmen, bu durumu ivedi olarak ele aldı. Bakanlık imkanları ile kendi içimizde değerlendirerek söz verdik. Vermiş olduğumuz sözün başlangıcı için yaklaşık 15-20 gün önce bu bölgede faaliyetlere başladık. Hava şartlarının da elvermesi halinde hedefimiz, en geç 15 gün içerinde burayı bitirip kendilerine teslim etmek.”

“DEVLETİN İMKANINI İNSANIMIZA YANSITMAK GEREKİYOR”

Bakan Oğuz, devlet imkanlarının ülke insanına mutlaka yansıtılması gerektiğini söyleyerek, “Şu anda yapılan işlemin, geçmiş yıllarda yapılabileceğini görünce, insan daha çok üzülüyor. Bu sorunlar çözülmüş olsaydı, tekne batmayacaktı. Devletin imkanlarını el verdiği ölçüde verimli ve geri dönüşümlü bir şekilde kullanalım. Emeğe ve emekçiye sahip çıkmazsak bu ülke tüketim toplumu olur” dedi.

Bakan Oğuz, bakanlık uhdesindeki tüm alanlarda birlikler ve kooperatiflerle birlikte hareket edilerek, imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini dile getirdi.

Oğuz, ülke genelinde ziyaretlere ve sorunları dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BİRİNCİ: “BAKAN OĞUZ DIŞINDA KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ”

Lapta Balıkçı Barınağı Başkanı Ertunç Birinci de, yıllardır barınağın sıkıntılarını dile getirerek çare aradıklarını, ancak kendilerini dinleyen, sorunlarını çözmeye çalışan bakan veya politikacı bulamadıklarını söyledi.

“Sayın Bakanımız Dursun Oğuz, göreve geldiği günden beri, sadece Lapta değil, ada genelindeki tüm balıkçı barınaklarındaki sıkıntıları çözmeye çalıştı” diyen Birinci, sıkıntının mendireğin yıpranması olduğunu ve bu nedenden dolayı bir teknenin batmış olduğunu ifade etti.

Birinci, bakanlık tarafından balıkçı teknelerinin limanda daha rahat barınmasını sağlayacak olan mendireğin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını ve kısa sürede bitirileceğini anlatarak, Bakan Oğuz’a göstermiş olduğu ilgiden dolayı ada genelindeki tüm balıkçılar adına teşekkür etti.

26/10/2019 16:17