Lapta Belediye Başkanı Aktuğ’dan, Ataser tepkisi!

Ulusal Birlik Partisi'nin Lapta'da Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser‘e destek belirtmesi kararına mevcut UBP Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ tepki gösterdi.

Lapta Belediye Başkanı Aktuğ’un açıklaması şu şekilde;

Kamuoyuna duyuru!

Ulusal Birlik Partisi’nin resmi yayın organı Güneş TV‘nin yayınladığı bir haberde partimizin, Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi için CTP kökenli ve CTP Alsancak örgüt başkanlığı yapmış Alsancak bağımsız belediye başkanı ve başkan adayı Fırat Ataser’e 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde destek belirttiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu kararı , Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bulduğumu belirtmek isterim. Ulusal Birlik Partisinin yapmış olduğu bu açıklamanın bölgemizdeki partililerimiz ve genel sağ görüşlü vatandaşlarımız arasında da kabul görmediği, infial uyandırdığı bize ulaşan tepkilerden açıkça ortadadır.

Bu açıklamayla, bölgede Ulusal Birlik Partisi yokmuş gibi hareket edilmesi eminim ki benim kadar Ulusal Birlik Partili olup adaylıklarını lanse etmiş arkadaşlarımı ve yıllardır her kritik seçimde Ulusal Birliğimize sahip çıkan herkesi de derinden üzmüştür. Bizler ve ailelerimizin, çok uzun yıllardır bu parti çatısı altıda vermiş olduğu emeklerin yok sayılması karşısında sessiz kalacağını düşünenler yanıldıklarını bilmelidirler.

Buradan diğer aday adayı arkadaşlarıma ve ulusal birliğe inanan tüm halkımıza ortak akılda, birlik, beraberlik adına uzlaşma çağrısı yapmak ve Ulusal Birlik Partimizin birlikteliğini parti ruhundan uzaklaşan zihniyetlere hep birlikte bir kez daha göstermek arzumu yineliyorum.

Sadece Ulusal Birlik Partisi’nin değil sağ kökenli ve kendini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ve bütünlüğüne adamış bizlerin görevi; bölgemizi ay yıldızlı belediyecilikten uzaklaştıracak akıldan yoksun bu kararları alanlara tepki göstermektir. Gelin birlik olalım, birlikte yürüyelim.”

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03/11/2022 09:55