Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, belediyenin durumunu değerlendirdi...

Aktuğ, “Seçimden önce 25 Mayıs 2018’de resmi yazı ile bilgi edinme yasası kapsamında dönemin başkanı Sayın Fuat Namsoy’dan Belediyenin borç durumu hakkında bilgi talep etmiştik. Almış olduğumuz cevap belediyenin borç yükünün sadece 1,113,552.20 TL olduğu yönündeydi ancak göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz çalışmalarda bize verilen resmi cevabın doğru olmadığını ve belediyenin kayıtlı borç yükünün 21,820,289.89TL olduğunu gördük, bu rakam dışında seçim yatırımı olarak ihalesiz ve usulsüz bir şekilde dökülen asfaltların ve yapılan işlerin ise ödenmeyeceği ilgili firmaya bildirilmiştir ayrıca borç tespit çalışmalarımız halen daha devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Aktuğ, 11 Eylül 2018 tarihli Fuat Namsoy’un avukatı tarafından gönderilen kıdem tazminatı talebi ile ilgili dilekçesine de, Belediyenin bir önceki dönemden kaynaklanan kötü mali yapı, mahkeme hükümleri ve 2014 yılından itibaren gerek kendi isteği ile gerekse toplu işten durdurulan personelin tazminatları önceliği bildirimiş, kendisinin de tazminat hakkının saklı tutulduğu ve eskiden yeniye doğru zamanla ödeneceği belirtilmiştir.

Mustafa Aktuğ, Belediyenin 24 Haziran itibarı ile tespit edilen detaylı borç yapısını ve ödemeleri şu şekilde açıkladı:

Sosyal Sigortalar Dairesi 5,471,999,00

İhtiyat Sandığı Dairesi 2,706,015,00

İhtiyat Sandığı Personel Kesintisi 96,241,00

Gelir ve Vergi Dairesi 1,455,795,13

Banka Kredisi 1,174,000,00

Banka Over Draft 2,400,000,00

Elektrik Kurumu 972,450,00

Belediyeler Birliği Borcu 203,668,87

İşten Durdurulan Personel Tazminatları 471,589,60

Piyasa Borçları 6,169,523,77

İleri Tarihli Çekler 698,987,52

Toplam : 21,820,289,89

24 Haziran sonrası alınan borç yükü içerisinden yapılan ödemeler.

Banka Kredisine 352,200,00

İhtiyat Sandığı Personel Kesintisine 10,614,00

Elektrik Kurumuna 134,365,37

Belediyeler Birliğine 57,658,25

İleri Tarihli Çeklerden 451,321,16

Toplam: 1,006,158,78

100 Gün İçerisindeki Gelir 5,575,149,18

100 Gün İçerisindeki Rutin Harcama 4,569,263,40

100 gün İçerisindeki Rutin Harcama Detayları

Personel maaşları 2,178,898,65

Belediyeler Birliği aidatı 42,013,33

Su Dairesi Ödemeler toplamı 814,075,10

İhtiyat Sandığı yatırımları 229,601,87

Sosyal Sigortalar yatırımları 525,008,32

Gelir ve Vergi dairesi yatırımları 272,969,28

Akaryakıt gideri 259,737,76

Diğer Giderler 246,959,09

Toplam : 4,569,263,40

24 HAZİRAN’DA NE BULDUK NE YAPIYORUZ

Açıklamasının devamında Aktuğ, “tablolardan görüleceği üzere Belediye’nin borç yükü ciddi bir orandadır ve buda bizim seçim öncesi vurguladığımız gibi ciddi bir mali yapılandırmayı gerektirmektedir, seçim propagandamızda ilk projemizin “Mali Yapılandırma” olduğunu söylemiştik ve 29 haziran da başladığımız görevimizde öncelikli icraatımız mali yapılandırma yönünde attığımız adımlar oldu, bu anlamda yaptığımız çalışmalarda öncelikle daha önceden belediyede hiç kurulmayan, Mecliste BÜTÇE KOMİSYONUNU kurduk” ifadelerini kullandı.

Aktuğ, “bu komisyondaki amacımız meclisin de BAŞKANLA birlikte belediyede yapılacak olan MALİ YAPILANDIRMA çalışmalarında aktif görev almasıdır, komisyonda aldığımız karar neticesinde belediyemiz mali yapısının tespiti , yapılandırılması ve planlanması için iki ayrı profosyenel mali müşavirlik şirketi ile görüşerek yine bir ilk olan kontrol sistemini kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Üç aylık bir sürecin başında hedeflenenin Eylül ayı irtibarı ile yapılan mali Kontroller sonucunda çıkacak olan borç tesbitinin yapılandırılmaya gidilerek daha sürdürülebilir bir yapı kurulması olduğuna da değinen Aktuğ “fakat ne yazık ki Ağustos ayında başlayan ekonomik krizin ciddi bir yükselişi ile bankalar üzerideki etkisi ve faiz oranlarındaki artışlar şuan için herhangi bir borçlanma yolunu bizlere göstermemektedir. Bu sebeble bu konudaki çalışmamız henüz neticelenmemiştir” şeklinde konuştu.

GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR

Gelir getirici çalışmalar hakkında da açıklama yapan Aktuğ, halen mevcut olan Karşıyaka park , yürüyüş yolu Café ve Çamlıbel Café için Ekim ayı içerisinde kiralama ihalelerine çıkılacağını, Sun-Set olarak bilinen Belediye gazinosuyla ilgili kira sürecinin ise 31 aralık 2019 da sona ereceğini ve o konuda da görüşmelerinin devam ettiğini , mevcut sorunları giderir gidermez orası ile de ilgili çalışmalara da başlayacaklarını belirtti.

Bölgedeki mevcut arazilere ek yeni araziler eklemek adına çalışmalar yapıldığını söyleyen Aktuğ, “sonuçlar netleştiğinde bu araziler üzerinde gelir getirici ne gibi çalışmalar yapacağımıza yine halkımızla birlikte karar vereceğiz, dedi.

SU SAYAÇLARINDA KAYIP BÜYÜK

Aktuğ yapmış olduğu açıklamada, bir diğer önemli konunun ise 2015 yılında belediyenin yapmış olduğu ihale neticesinde almış olduğu akıllı sayaçlardaki vana kapama arızaları olduğunu söyledi.

Mustafa Aktuğ, “son bir aydır sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde su sayaçlarında %30’a varan vana kapama arızaları tespit etmekteyiz. Bu arızalar neticesinde sudan gelir bekleyen belediyemiz maalesef büyük bir zarar etmektedir, su sayaçlarının tamiri veya yenilenmesi gerekecek buda bizlere ekstara bir külfet getirecektir” diyerek “bu konudaki çalışmalarımız devam etmekle birlikte vatandaşlarımızın da bilmesini istediğimiz önemli bir konuyu da buradan belirtmek isterim. Akıllı sayaçlarımızda hem elektronik hemde mekanik okuyucular vardır. Ve bu sayaçlardaki su kullanımı bellidir. Sayaçtaki kredisi biten vatandaşların vana kapama arızası nedeniyle su geçişi kesilmediyse bu hem elektronik hemde manuel kısımında yazmaktadır. Bu hallerde kullanılan su miktarı kendilerine daha sonra fatura edilecektir. Böyle bir arızayı tesbit eden vatandaşlarımızın belediyeye ulaşarak arızanın giderilmesini talep etmesi, artan su tonajlarından etkilenmemeleri açısından önemlidir” açıklamasında bulundu.

“Bizler çok yoğun geçen bu üç ay içerisinde rutin belediye hizmetlerini aksatmadan yürütme gayreti göstermenin yanında yeni dönemin getirdiği bir uyum süreci de yaşamaktayız” şeklinde konuşan Aktuğ, “bu uyum sürecinden vatandaşımızın etkilenmemsi için hem şahsım, hem meclis üyelerim, hem de personelim azami gayret göstermekteyiz. Elbette ki bazı sorunlar yaşasak ta bunların doğal olduğunu ve düzeleceğini belirtmek isterim. 29 Haziran’da ilk başkanlık günümde personelime söylediğim gibi sabır göstererek her şeyin üstesinden gelebileceğimizi sizlere de bir kez daha tekrarlamak isterim” diye konuştu.

HALK KONSEYLERİ

Seçim sürecindeki en dikkat çekici proje olan “Halk Konseyleri” hakkında da açıklama yapan Aktuğ, “seçim döneminde de belirttiğimiz gibi yeni dönemde Lapta Belediyesi daha çok halkla birlikte olacak, Ekim ayı içerisinde aşağıdaki programda da göreceğiniz gibi gerçekleştireceğimiz köy gezilerinde hem halkımızı ilk üç ay için bilgilendirecek hem de Halk konseylerinin ilk adımını atacağız” şeklinde konuştu.

Aktuğ açıklamasının sonunda, “bizler söz verdiğimiz gibi Mali yapısı güçlenmiş , yasal zeminde çalışan, halkıyla barışık ve bütünleşen bir belediye yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.