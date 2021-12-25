Lapta belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor

Lapta Belediyesi, personel maaşlarının ödenebilmesi için 10 milyon TL borçlanıyor.

Bakanlar Kurulu, Lapta Belediye Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması ile Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun ödenmesi kaydıyla, 72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%) 10 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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25/12/2021 12:33