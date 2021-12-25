Lapta belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor

ads ads ads ads
25/12/2021

ads
ads
ads
Lapta belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor

Lapta Belediyesi, personel maaşlarının ödenebilmesi için 10 milyon TL borçlanıyor.

Bakanlar Kurulu, Lapta Belediye Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması ile Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun ödenmesi kaydıyla, 72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%) 10 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

25/12/2021 12:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lapta belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.