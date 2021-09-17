Lapta Belediyesi’nde 3 buçuk aydır maaş ödenmiyor

Lapta Belediyesi çalışanları üç buçuk aydır ya maaşlarını alamıyor ya da çok düşük ücretler alıyorlar. Lapta Belediyesi’nde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle personel maaşları ödenemiyor. Belediye çalışanları 3 buçuk aydır maaşlarını alamadıklarını ve evlerine ekmek götüremediklerini ifade etti.

Bazı personellerin bölük pörçük şekilde ayda 2-3 bin TL aldığını ifade eden çalışanlar bazı personele ise hiç ödeme yapılmadığını belirtti. Belediye başkanının sürekli bir şekilde konuyu çözeceğini ifade ettiğini belirten çalışanlar “dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek isyan etti.

Sendikanın da yanlarında durmadığını ifade eden bazı çalışanlar “Sendika ‘yapacak bir şeyimiz yok’ diyor. Başkan seçim yatırımı için 7-8 kişiyi işe aldı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Okullar açıldı çocuklarımıza kıyafet alamadık” diye konuştu.

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17/09/2021 11:30