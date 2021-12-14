Lapta Belediyesi’nde iş bırakma eylemi sürüyor

Lapta Belediyesi’nde çalışanların maaşlarını 4 aydan beridir alamadıkları gerekçesiyle başlatılan iş bırakma eylemi ikinci gününde

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14/12/2021

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Lapta Belediyesi’nde iş bırakma eylemi sürüyor

Lapta Belediyesi’nde çalışanların maaşlarını 4 aydan beridir alamadıkları gerekçesiyle başlatılan iş bırakma eylemi sürüyor.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) öncülüğünde düzenlenen eylemde ateş yakıldı çalışanlar etrafında toplandı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 20 Aralık tarihine kadar maaşların ödenmemesi durumunda eylemin şiddetini arttıracaklarını süresiz grev dahil her türlü eyleme gidileceğini açıkladı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, çalışanların aylardır maaş alamamasından dolayı üzgün olduklarını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını sorunların kalıcı çözümünün 23 Ocak’ta yapılacak Genel Seçim’den sonra olabileceğini söyledi.

Aktuğ, “Çalışanlarımıza bu durumu ve sürecin nasıl işleyeceğini geçen hafta anlattık. Sendikayı aklıselim davranmaya davet ediyorum. Başlatılan bu grev son derece yersiz” ifadelerini kullandı.

14/12/2021 10:56
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TAGS: Lapta Belediyesi, iş bırakma eylem
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