Lapta, festivale hazırlanıyor

Bölgenin turizm değerini artırmak ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Lapta Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Lapta Turizm Festivali”nin dokuzuncusu 21 Haziran’da başlıyor.

Yerel ve uluslararası sanatçıların coşku katacağı festival 3 gün sürecek.

Lapta’da mavi ve yeşilin birlikteliğinden ortaya çıkan eşsiz güzellikleri çevre ülkelere tanıtarak bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve halkın sosyo-ekonomik yaşamına değer katmayı amaçlayan “9. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” 21 – 23 Haziran’da gerçekleşiyor.

Lapta Belediyesi’nin bölgedeki sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve işletmelerin gönüllü katkılarını da alarak düzenlediği Turizm Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası boyutu ile öne çıktı. Bu çerçevede halkın beğenisini kazanan yerel sanatçılar Grup Rast, Otantik, Paradise, SOS, Arif Edizer, Sultan Durusular yanında ünü sınırları aşan Aleyna Tilki ve Buray canlı performanslarıyla festivale renk katacaklar.

Bulgaristan, Hindistan, Yeni Zelanda, Türkiye, Kazakistan, Karşıyaka Kültür Sanat Derneği, Lapta Belediyesi Halk Dansları gruplarının halk dansları ile ayrı bir coşku katacağı 9. Uluslararası Lapta Turizm Festivali, Lapta Belediyesi Halk Dansları grubunun geleneksel kültürümüzü yansıtan “düğün ” gösterisi ile de çok konuşulacak.

Lapta meydanında yer alacak festival 21 Haziran akşamı saat 19.30’da tüm ekiplerin sembolik giysileri ile yer aldığı çok renkli kortej yürüyüşü ile başlayacak Festival 23 Haziran’a kadar coşku ve eğlencenin tavan yapacağı farklı gösterilerle devam edecek. Festivalin detaylı programına Lapta Belediyesi Facebook sayfasından ulaşılabilir.