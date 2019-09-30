Lapta, Galibiyetle Tanıştı: 4-2

Birinci ligin yeni temsilcisi Lapta, galibiyetle tanıştı. Girne temsilcisi ligin üçüncü haftasında konuk ettiği Çanakkale'yi 4-2 mağlup ederek ilk üç puanını aldı. Lapta'ya Çanakkale karşısında galibiyeti getiren golleri Cem Kaygusuz(3) ve Selçuk Soyer atarken, konuk ekibin golleri Uvanç ve Selçuk Sergeç'ten geldi.

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Bakar, Mustafa Torun, Utku Hamamcıoğlu

Lapta: Emrah, Süleyman, Yusuf, Göksel, Kemal, Mustafa, Selçuk, Hasan, Özgür,Batuhan, Ömer

Çanakkale: Umut, Selçuk, Uvanç, Hasan, Ekrem, Çağdaş, Gökçan, Ahmet,Barış, Halil, Hakan

Goller: 5', 42' ve 43'Cem, 18'Selçuk (Lapta), 55'Uvanç, 90'Selçuk (Çanakkale)

30/09/2019 09:16