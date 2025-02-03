Gençlik Dairesi’ne bağlı Lapta Gençlik Kampı, şubat tatilinde de gençleri ağırlayacak.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Genlik Dairesi’ne bağlı Vadili, Paşaköy ve Akdoğan Gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gençler de Lapta Gençlik Kampı’nda görev yapacak.

-Ozanoğlu

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu Lapta Gençlik Kampı’na giderek kamp çalışmalarını yerinde izledi.

Ozanoğlu, yoğun ders temposunun ardından gençlere Şubat tatilinde kamp olanağı yarattıklarını, burada hem eğlenileceğini hem de halk dansları çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Amaçlarının öğrencileri yeni eğitim dönemine motive hazırlamak olduğunu belirten Ozanoğlu, yıl sonunda tüm gençlerden başarılı ders notları beklediğini de kaydetti.