Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitim kampı gerçekleşti

Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük grup halk dansları ekipleri Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitim kampı gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, gençler halk dansları çalışmalarının yanı sıra, yaş gruplarına göre, Psikolog Şerife Hilkat tarafından “akran zorbalığı”, psikolog Halil Tanyıl tarafından “öfke ve öfke kontrolü” ve psikolog Mehmet Akça tarafından “iletişim, stres ve kaygı yönetimi” konulu seminerlere katıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşen çalışmaları yerinde izleyerek, gençlerle sohbet edip isteklerini dinledi.

Çolakoğlu, kampta çalışmaları yürüten Gençlik Dairesi Halk Dansları eğitmenlerine, seminerlerle katkı sağlayan Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’ne, Lapta Gençlik Kampı çalışanlarına ve Daire personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti.