Lapta Hesap İşi, KKTC'nin tescillenen ilk el sanatı oldu

Acapulco Otelde düzenlenen etkinlikte KKTC’nin tescillenen ilk el sanatı olan “Lapta Hesap İşi” duyuruldu.

Lansmanda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde Dilek Hanif ve NTV ekibinin çektiği ‘’Halkın Sanatı’’ programının ‘’Lapta Hesap İşi’’ bölümü de gösterildi.

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptığı açıklamada 100 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk kadının işlediği nakış türü olan Lapta Hesap İşi’nin tesciliyle, GİKAD, Lapta Kültür Sanat Derneği ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı.