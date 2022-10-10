Lapta Huzur Evi inşaatı için ihale süreci devam ediyor

Lapta Huzurevi Projesi kapsamında 01.09.2022 tarihinde açılan ihalenin katılım süreci tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Lapta Huzur Evi inşaatı ihalesi için dosya alan 5 müteahhit firmadan 3’ü teklif verdi.

İhale kutusuna atılan teklifler, bugün saat 15.00’te Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan, KTİMB Genel Sekreteri Yusuf Önderol, KTİMB İmar, Şehir Planlama ve Sektörel Hizmetler Müdürü Fazıl Taneri, KTİMB Şehir Plancısı ve Raporlama Sorumlusu Bengü Damla Orözü ve ihaleye teklif veren firmaların yetkilileri huzurunda açıldı.

KTİMB’den yapılan açıklamada, tekliflerin Yönetim Kurulu’nda değerlendirildikten sonra kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi.

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10/10/2022 20:24