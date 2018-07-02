HABER KIBRIS

Lapta Karakolunda işkence iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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02/07/2018

Lapta Karakolunda işkence iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü,  Lapta Karakol amirliğinde darp yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, yerel basında yer alan Lapta Karakol Amirliği’nde, Fevzi Karip’in şiddet gördüğü yönündeki iddialar üzerine Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetleme Kurulu tarafından, hem idari hem de cezai yönden soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında,  suç tespit edilmesi halinde, suç işleyen polis mensubu/ları hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.

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TAGS: Lapta Karakolu, işkence, darp, soruşturma, haber, Kıbrıs
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