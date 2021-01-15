Lapta Kardeşler Fırını üretime ara verdi

Lapta Kardeşler Fırınında çalışan pozitif çıkınca üretime ara verildi

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15/01/2021

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Lapta Kardeşler Fırını üretime ara verdi

Lapta Kardeşler Fırını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bazı personellerin PCR testlerinin pozitif çıkması sonucunda, halk sağlığını korumak adına üretime ara verdiklerini duyurdu.

Lapta Kardeşler Fırını’nın sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

“Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden maalesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını”

15/01/2021 10:22
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TAGS: Lapta, Kardeşler, Fırını, üretime, ara, verdi
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