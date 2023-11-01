Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’nden 40’ıncı Yıl Cumhuriyet Konserleri

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01/11/2023

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Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’nden 40’ıncı Yıl Cumhuriyet Konserleri

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği 5 Kasım’da Güzelyurt AKM’de, 6 Kasım’da GAÜ Spektrum’da, 7 Kasım’da Göyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Tesislerinde, 9 Kasım’da Paşaköy Sosyal Tesislerinde 40’ıncı Yıl Cumhuriyet Konseri verecek. Tüm konserler 19.30’da başlayacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre 4 şef, 6 koronun birleştiği konserlerde, Lapta Esintileri TSM Korosu, Mesarya Belediyesi Korosu, Mesarya Belediyesi TSM Korosu, Gökkuşağı Korosu, Müzik Gönüllüleri Korosu ve Güzelyurt TSM Korosu sahne alacak.

Açıklamaya göre Dernek Başkanı Sultan Dolmacı Keskinel’in projesi olan konserler ücretsiz şekilde gerçekleşecek.

01/11/2023 10:15
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TAGS: Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği, KONSER,
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