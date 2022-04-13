Lapta Marina Otel ihalesinin durdurulması için ara emri alındı

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13/04/2022

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Lapta Marina Otel ihalesinin durdurulması için ara emri alındı

Yeşil Barış Hareketi, Lapta Marina Otel ihalesinin durdurulması için ara emri aldı. 

Yeşil Barış Hareketi  Başkanı Feriha Tel Haber Kıbrıs'a verdiği bilgide, ara emrini ÇED raporu olmadığı, Lapta Belediyesi'nin yetkilerini aştığı, ihalenin “Çevre Yasası, İhale Yasası ile İyi İdare Yasası’na” aykırı olduğu gerekçesiyle dosyaladıklarını söyledi.

8 Nisan’da dosyalanan dava, bugün görüşülerek ihalenin yürütmesi durduruldu. Ara emri duruşması 18 Nisan’da görüşülecek.

13/04/2022 11:51
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TAGS: Lapta, Marina Otel ihalesi, ara emri
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