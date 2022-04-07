Lapta Sağlık Merkezi’ne ek muayene odaları eklendi…

Alsancak Mar-E Monte Yardım Derneği ve sponsorların katkılarıyla Lapta Sağlık Merkezi’ne kazandırılan Aşı Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Muayene Odası ile Hemşire Dinlenme Odası’nın açılışı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, TİKA –Lefkoşa Program Ofisi Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sponsor firmaların temsilcileri de katıldı.

Açılış töreninde konuşan Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, derneğin, eğitim ve sağlık alanında sürdürülebilir katkılar koymak amacıyla yola çıktığını belirtti ve tüm bunların hayat bulmasına katkı sağlayan TİKA, sponsor olan kurumlar ve kişilere teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli konuşmasında, sivil toplum örgütleri, hayırsever kuruluşlar ve vatandaşların sağlığa yaptığı katkıların önemli olduğunu kaydetti. Bakan Pilli, Türkiye’nin sağlık alanındaki katkılarına işaret ederek, çalışmalara önemli katkı koyan TİKA yetkililerinin adada bulunmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sağlık merkezlerinin, hastalıkların erken teşhis tanı ve tedavisinde büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Pilli, hedeflerinin ülke genelinde, sağlık hizmetlerinin ilk basamağı olan sağlık merkezlerini daha da geliştirmek olduğunu, sağlık merkezlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının, merkezi hastanelerin yükünü de azaltılmasına kaktı sağlayacağını belirtti.

Pilli, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği’nin bu başarılı çalışmasının herkese örnek olmasını diledi.

“LAPTA SAĞLIK MERKEZİ’NDEKİ BU ÇALIŞMA, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ BAŞARISININ BİR ÖRNEĞİDİR”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre ise, Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, ülkede sağlık alanında yapılan bu tür katkıların büyük önem taşıdığına vurgu yaparak Lapta Sağlık Ocağı’ndaki bu çalışmanın, sivil toplum örgütünün başarısının bir örneği olduğunu belirtti.

Her bir vatandaşın sağlık servisi alabilme hakkının olduğuna işaret eden Sibel Tatar, Sağlık Merkezi’ne katkı koyanlara ve merkeze personel sağlayan Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

Bu çalışmanın diğer sivil toplum örgütlerine örnek olmasını dileyen Sibel Tatar, sivil toplum örgütlerinin devletle el ele çalışmasıyla ve el birliğiyle bu gibi sağlık merkezlerinin yayılması temennisinde bulundu.

Özellikle kriz dönemlerinde her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesinin toplum içinde yaygınlaşmasının önemine vurgu yapan Sibel Tatar; “Daha iyi bir toplum ve gelecek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından sağlık merkezinde Aşı Merkezi , kadın hastalıkları ve Muayene Odası ile hemşire dinlenme odasının hayat geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri sunuldu.

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07/04/2022 18:54