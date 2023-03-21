Lapta Yavuzlar Lisesi’nde depremzedeler yararına kermes yapıldı

Lapta Yavuzlar Lisesi, Okul Aile Birliği, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi işbirliğinde ve bazı bölge derneklerinin de katkılarıyla depremzedeler yararına kermes yapıldı.

Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek, öğrencilerin kendi emeklerini ortaya koyarak ve özveriyle çalışarak, depremzedelere kendi imkanları doğrultusunda katkı yapmak istediğini söyledi.

Fuat Tek, etkinlikte Şampiyon Melekler illüstirasyonunun da okul duvarlardan birine çizilerek meleklerin anısının yaşatılacağını da belirtti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, belediye olarak bölgedeki okul, kurum ve kuruluşların, depremzedelere katkı sağlamak için düzenledikleri bu gibi etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Ataser, büyük felaketlerde, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın büyük önem taşıdığını, ayrıca felaketlerden ders çıkarmanın ve gerekli önlemleri almanın da en önemli toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, yiyecek içecek kitap, hediyelik eşya ve çiçek satışıları yanında, skeçler sahnelendi ve müzik dinletileri yer aldı.

Öğrenciler, emeklerini ortaya koyarak depremden etkilenenlere katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Etkinlikte, İranlı Sanatçı Ali Rıza Pakdel’in Şampiyon Melekler anısına hayat verdiği illüstirasyon da okulun resim öğretmeni Kemal Behçet Caymaz ve öğrenciler tarafından okulun duvarına çizildi.

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21/03/2023 16:26