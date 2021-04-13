Lapta’da Bazı Bölgelerde Beş Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ile telefon santrali batı bölgesine yarın dört saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ve telefon santrali batı bölgesine elektrik verilemeyecektir” denildi.

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13/04/2021 14:39