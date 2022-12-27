Lapta’da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK, Lapta bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

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27/12/2022

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Lapta’da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

27/12/2022 08:40
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TAGS: elektrik kesintisi, kktc, haber
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