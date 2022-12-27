Lapta’da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
KIB-TEK, Lapta bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
27/12/2022
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.