Lapta'da çalışanlar iş bıraktı

Lapta Belediyesi, son bir yıldır çalışanın maaşını ödemekte sıkıntı yaşıyor. Belediye çalışanları 4 aydır maaş alamıyor.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un Ulusal Birlik Partisi’ne geçmesi de işe yaramadı. Maddi sorunların aşılması için kaynak yaratılamadı ve belediyede maaş sorunu çözülemedi.

Lapta Belediyesi çalışanları, 4 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Mustafa Yalınkaya, sorunun 20 Aralık’a kadar çözülmemesi durumunda süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Belediyeyi yaklaşık 24 milyon TL borçla devraldığını söyleyen Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, maaşların ödenememesindeki nedeni pandemiye, geçmişten kalan borçlara ve devlet katkı payının hayat pahalılığı oranında artırılmamasına bağlarken, çalışanlar ise gereksiz harcama ve ihtiyaç dışı personel alımı yapıldığını ifade ediyor.

Çalışanlar ayrıca maaş alamadıkları için izinlerini kullanarak başka işlerde çalışmak zorunda olduklarını fakat buna dahi izin verilmeyerek izinleri varken ödeneksiz izne çıkmaya zorlandıklarını iddia ediyor.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2021 12:14