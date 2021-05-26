Lapta'da cinayet teşebbüsü, bir kişi tutuklandı

Lapta'da 55 yaşındaki Nazmi Pala'yı öldürmeye çalışan 65 yaşındaki O.Ç tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:00 sıralarında, Lapta'da Piyale Paşa Sokak üzerinde bir ikametgahın bahçesi içerisinde, O.Ç. (E-65), Nazmi PALA (E-55) ile aralarında çıkan tartışma sonrası adı edileni darp edip tasarrufunda bulanan çakı ile boğazından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan Nazmi PALA kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken O.Ç. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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26/05/2021 14:55