Lapta’da dere yatağında 25 kök hint keneviri ele geçildi

Lapta’da, dün akşam 23:00 sıralarında polis tarafından yapılan operasyon sonucu dere yatağı içerisinde ekili olup boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkenevirinin bakım ve sulamasını yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kanunsuz madde ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Aytoro Mevkiinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ö.(E-52) ve M.D. (E-41), dere yatağı içerisinde ekili olup boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri (Skunk) olduğuna inanılan bitkilerin bakım ve sulamasını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Mesele ile ilgili olarak M.D’nin ikametgahında yapılan aramada ise kurutulmak üzere ayrılan yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam ediyor” denildi.

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21/09/2021 14:26