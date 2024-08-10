“Uluslararası Erenköy Milli Bilinç Kampı” 65 izci ve liderin katılımıyla gerçekleşti.

5 Ağustos’ta başlayan kampta izcilik, denizcilik ve okçuluk faaliyetleriyle kültürel geziler yapıldı.

İzciler, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu organizasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Kuzey Makedonya Kalkandere İzcilik Kulübü ve Kosova Genç İzciler Birliği iş birliğiyle Lapta Gençlik Kampı’nda bir araya geldi.

Federasyon'dan verilen bilgiye göre, Şanlı Erenköy direnişinin 60’ıncı yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta kamp ateşi yakıldı ve veda valsi yapıldı. Aynı gün Erenköy Şehitliği'ndeki resmi töreninin ardından izci marşları ve milli marşlarla yürüyüş düzenlendi.

Kampın ana temasının gençlere milli bilinci aşılamak olduğunu belirten Federasyon Başkanı Hakan İnce, katılımcılara ve kampın düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti