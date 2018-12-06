Lapta'da hasar çok büyük
Lapta ve bölgesinde can kaybı olmadığını ancak çok büyük hasar olduğunu açıkladı.
06/12/2018
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta ve bölgesinde can kaybı olmadığını ancak çok büyük hasar olduğunu açıkladı. Mustafa Aktuğ, gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını durumun çok kötü olduğunu belirtti. Aktuğ, "10-12 evi su bastı. Araçlar sürüklendi. Yollarda çökmeler var. Durum çok kötü."dedi
Girne Kaymakamlığıyla işbirliği halinde çalıştıklarını da anlatan Aktuğ, şu sıralarda ise dere yataklarının uç kısımlarındaki tıkanıklıkların açılmaya çalışıldığını söyledi.