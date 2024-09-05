Lapta’da iş kazası: Bir kişi yaralandı

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05/09/2024

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Lapta’da iş kazası: Bir kişi yaralandı

Lapta’da, dün, yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, bir işçi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 30 yaşındaki Nebi Özcan, inşaat içerisinde yürüdüğü sırada, kalıp tahtalarını tutması için yere çakılan inşaat demirine çarpması sonucu yaralandı.

Özcan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kesi ve tendon kopması nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

05/09/2024 15:00
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TAGS: haber, kıbrıs, iş kazası
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