Lapta'da market çalışanı 78 şişe içki çaldı, tutuklandı

Lapta'da bir markette çalışan 17 yaşındaki genç ve 21 yaşındaki arkadaşı 78 şişe içki çaldı. İki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, Lapta’da faaliyet gösteren “Bestmar” isimli süpermarkette çalışan K.K. (E-17), arkadaşı H.K.(E-21) ile birlikte marketten 72 şişe viski ve 6 şişe rakıyı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada, marketten çaldıkları 48 şişe viski ile 6 şişe rakıyı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 4200 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Çalınan diğer 24 şişe viski zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.

Polis soruşturması sürüyor

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23/04/2021 10:15