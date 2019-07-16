HABER KIBRIS

ad

Lapta'da ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni belirlendi

ads
16/07/2019

ads
Lapta'da ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni belirlendi

Lapta'da Balıkçı Barınağı'nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Rus uyruklu Kamila Druzhına'nın ölüm nedeni belirlendi.

Lapta’da 13 Temmuz Cumartesi günü, Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Rus uyruklu 78 yaşındaki Kamila Druzhına’nın ölüm nedeni belirlendi. 

78 yaşındaki Kamila Druzhına’nın, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma ” sonucu olduğu tespit edildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.