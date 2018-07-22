HABER KIBRIS

Lapta’da pitbull dehşeti

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22/07/2018

Lapta’da pitbull dehşeti

Lapta’da başıboş ve sahipsiz gezen bir pitbull dehşet saçtı. Köpeklerini gezdirmek için sokağa çıkan bir vatandaşa ve köpeklerini saldıran sahipsiz pitbull söz konusu köpeği yaraladı

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaş, sokağa çıkmaya korktuklarını ifade ederek, belediyenin bu saldırgan köpeğe bir çare bulmasını istedi

HABER KIBRIS' ulaşan vatandaş şöyle konuştu:

Bir pitbull var geçen sene de benim köpeği parçaladıydı daha başıboş gezer. Köpekleri gezdiremiyoruz  biri bunun yüzünden öldü. Belediyeye kaç defa şikayet ettik alamayız derler, diğer köpeğim yaşlı ve kalp hastasıydı ameliyat
olamaz diye 3 ay eve kapattım vefat etti. 

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TAGS: lapta, pitbull
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