Lapta’da sahte doktorların tutuklanmasıyla ilgili polisten açıklama...

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12/11/2023

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Lapta’da sahte doktorların tutuklanmasıyla ilgili polisten açıklama...


Tabipler Birliği’nin duyurduğu, Lapta’da sahte doktorların tutuklanması olayıyla ilgili polis açıklama yaptı.

Polis açıklamasında dün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta Tabipler Birliğine üye olmadıkları halde, bir şahsa dudak dolgusu işlemi yaptıkları tespit edilen E.P.(K-27), S.K.(K-30) ve F.G.'nin (E-20) tutuklandığı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tabipler Birliği’nin duyurduğu, Lapta’da sahte doktorların tutuklanması olayıyla ilgili polis açıklama yaptı.

Polis açıklamasında dün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta Tabipler Birliğine üye olmadıkları halde, bir şahsa dudak dolgusu işlemi yaptıkları tespit edilen E.P.(K-27), S.K.(K-30) ve F.G.'nin (E-20) tutuklandığı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12/11/2023 15:54
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TAGS: Lapta, sahte, doktorlar, tutuklu,
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