Lapta'da uyuşturucu: 2 tutuklu

Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kırık Kalıp Operasyonu) sonucu 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:11.01.2023 tarihinde, Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kırık Kalıp Operasyonu) kapsamında, K.H.(E-39)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.H.(E-30) tutuklanmıştır.Soruşturma devam etmektedir.

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12/01/2023 10:56