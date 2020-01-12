Laptalı: Polise güvenimiz sonsuz…

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına sabah saatlerinde ateş açıldı. Olayın clubın kapalı olduğu saatte

Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan saldırının mekanın kapalı olduğu saatte meydana geldiğine dikkat çeken Laptalı, “Sokak magandalarının saldırısına uğradık” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü güvencelerinin tam olduğuna vurgu yapan Hüseyin Laptalı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı huzuruna çıkarılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Hüseyin Laptalı’nın açıklaması şöyle:

Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvecimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimiz.

12/01/2020 14:57