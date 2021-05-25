Lapta’nın İlk Grafik Tasarım ve Reklam Ajansı Cagy Design Açıldı

  Lapta  bölgesinde bir ilk  olan Cagy Design Grafik Tasarım ve Reklam Ajansı 24.05.2021 (Pazartesi) tarihinde  hizmet vermeye başladı.

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25/05/2021

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Lapta’nın İlk Grafik Tasarım ve Reklam Ajansı Cagy Design Açıldı

  Lapta  bölgesinde bir ilk  olan Cagy Design Grafik Tasarım ve Reklam Ajansı 24.05.2021 (Pazartesi) tarihinde  hizmet vermeye başladı.

Uzun yıllar Reklam Sektöründe görev almış Lapta  ve Bölgesinin sevilen genci Çağdaş Göçmen’in direktörlüğünde açılan Cagy Design Grafik ve Tasarım ve Reklam Ajansı bölgeye reklam sektöründe hizmet vermeyi hedefliyor.

  Cagy Design hizmetleri arasında: Tabela- Billboard tasarım ve üretimi,  Katalog, Broşür, Afiş tasarım  ve Baskısı, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Cephe Tasarımı, Kumaş ve Bayrak Baskı, Promosyon Ürünleri, Matbaa Hizmetleri ve daha fazlasıdır.

Cagy Design bölge halkının Girne ve Lefkoşa bölgelerine gitmesine gerek kalmadan reklam ve tasarım üzerine tüm ihtiyaçlarına hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Bilgi ve iletişim için 0539 124 22 49 / 0548 868 96 29 veya facebook ve instagram @cagydesign sayfalarından gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Adres: Şehit İbrahim Nidai Cad. Çam Sokak No: 4 Lapta /Girne

25/05/2021 08:59
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TAGS:  Çağdaş Göçmen, Lapta , Cagy Design Grafik Tasarım ve Reklam Ajans
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