Lapta'nın TC kontenjanı tercihi Enes Kubat

Bu sezon yükseldiği Birinci Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Lapta, TC kontenjanındaki tercihini Enes Kubat'tan yana kullandı.

Ankaragücü altyapısında yetişen, Göztepe ve Altınordu'da da forma giyen, forvette görev yapan 28 yaşındaki futbolcu son üç sezonda sadece bir gol kaydedebildi.

Geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig ekipleri Başkent Gözgözler ve Kalecik Kulüplerinde toplam altı maça çıkan Enes, gol atamadı.

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26/08/2022 17:00