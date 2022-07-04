Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Club Brugge, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kanadalı forvet Cyle Larin'i renklerine bağladı.

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04/07/2022

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Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Club Brugge'den yapılan açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın 2018 yılı ocak ayında ABD kulübü Orlando City'den transfer ettiği Larin, siyah-beyazlı takımla 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Larin, 24 golle Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutuyor.

04/07/2022 22:05
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TAGS: Larin, Club Brugge
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