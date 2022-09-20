Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

ads ads ads ads
20/09/2022

ads
ads
Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

Larnaka açıklarında, bugün öğle saatlerinde 177 mülteci taşıyan bir tekne tespit edildi.

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Haberde, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) dün gece 22.20’de, içinde 100’den fazla kişinin tehlikede olduğu bir tekneyle ilgili ihbar aldığı belirtilerek, “TEFKROS” planının devreye konulduğu ve mültecilerin öğle saatlerinde kurtarıldığı belirtildi.

20/09/2022 15:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: larnaka, mülteci,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.