Larnaka aşırı yağışlardan etkilendi

Larnaka kenti ve civar köylerinin dün sabah saatlerinde yaşanan aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle olumsuz etkilendiği, bölgenin Venedik görüntüsü verdiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler kısa süre içerisinde aşırı miktarda yağış alan bölgede kent ve köy yollarının göle döndüğünü, evleri su bastığını, özellikle yol seviyesinin altında bulunan göçmen evlerinde büyük sorunlar yaşandığını yazdı.

Alithia aşırı yağış nedeniyle Larnaka Havaalanı binasının gelen yolcu bölümünün, çatının akması nedeniyle su dolduğunu, yolcuların kaydettiği bu manzaranın sosyal mecrada kısa sürede yayıldığını yazdı.

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06/12/2021 12:18