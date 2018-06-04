Larnaka camisinin restorasyonu için 2.2 milyon Euro

Güney Kıbrıs'ta on iki mimarlık firması Larnaka'daki Zhuhuri camisinin restorasyonu için tasarımlar sundu

Vyras, kazananın yarışmacılara 10.000 € ve 5.000 € 'luk ödüllerle 15.000 € verileceğini söyledi.

Mimari rekabetin sonuçları 13 Haziran'da inşaat ihalelerinin açıklanacağı tarihte ilan edilecek.

Çalışmada, eski Kıbrıs Türk pazarı alanı, avlu ve binaların bakımı ve onarımı, avlunun kenarındaki kompleksin cephelerinin bakımı ve onarımı da dahil olmak üzere, avlunun yeniden yapılanması da yer alacak. caminin duvarları. Harcama KDV hariç 2.2 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve bütçenin Avrupa Fonlarından çekilmesi planlanıyor.

Zouhuri cami ve özellikle dükkanlar olan bina kompleksi, Larnaka'daki en önemli antik eserlerden biridir. Kleanthi Kalogera, Pavlos Valsamakis ve Nikolaos Rossos sokakları arasında yer alır ve tüm kompleks antik eserler bölümü tarafından antik bir site ilan edilmiştir.

Restore edilen alan, Ortaçağ Kalesi'nin karşısındaki büyük cami olan Aziz Camii ile Aziz Lazarus Kilisesi arasında yer almaktadır. 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir.