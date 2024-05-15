Larnaka Gençler Birliği Başkanlığı için Kemal Boyacı'nın ismi öne çıktı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde 23 Mayıs’ta yapılacak seçimli genel kurul için başkan adaylığı ve yönetim kurulu için çalışmalar hız kazandı.

Kulübün mevcut yönetim kurulunun kendi içinde seri ve hızlı toplantılar yaparak yeni dönem için çalışma yaptığı öğrenildi. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde başkan Metin Menteş, Asbaşkanlar Mustafa Kabasakal ile Cem Kanat’ın yeniden aday olmak istememesi sonrasındaki süreçte mevcut yönetim kurulunun harekete geçtiği ve seri toplantılar yaparak kadroya yeni isimleri de dahil edip bir çalışma yaptıkları öğrenildi.

Başkan adaylığı için ise yapılan değerlendirmelerde iş insanı Kemal Boyacı’nın isminin öne çıktığı belirtilirken yönetim kuruluna yeni üyelerin de dahil edilmesi yönünde çalışma yapıldığı da öğrenildi.

Başkan adayı ve yönetim kurulu listesinin Perşembe günü öğlene kadar netleşeceği ve Perşembe günü müracaatın yapılacağı öğrenildi.

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