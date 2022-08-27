Larnaka Gençler Birliği İskele’de tam kadro sahaya indi

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27/08/2022

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Larnaka Gençler Birliği İskele’de tam kadro sahaya indi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bugün İskele’de 2022-2023 sezon açılışı etkinliği düzenledi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Futbol, Basketbol ve Yüzme takımları ile teknik kadrolar ile başkan ve yönetim kurulu 2022-2023 sezon açılışı  törenine katıldı.

Açılışa kulübü AKSA 1. Ligde mücadele eden Pera L.G.Birliği Futbol A Takımı, A2 takımı, U15 takımı ve LGBSK Akademi takımları  ile kulübü KKTC Basketbol Liglerinde temsil edilen Afik LGB Basketbol U17 Genç Kadınlar takım, Afik LGB Basketbol U 17 Erkekler takımı  ve LGBSK Yüzme Takımı tam kadro katıldı.

Açılış öncesi yönetim, teknik kadrolar ve kulübün takımları İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan kulüp lokalinde buluştu.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 89. yaşında birçok ligde önemli hedefler ortaya koymuş durumda. Bir yandan alt yapı ve tesisleşme çalışmaları devam ederken diğer yandan da sportif alanda branşlaşma ve başarı hedefi ile ilerlemeye devam ediyor.

Saat 15:30’da İskele Ecevit Meydanı’na çelenk bırakılması ile 2022-2023 sezon açılışı etkinliği devam etti. Sonrasında İskele Mezarlığı ziyaret edilerek kulübe geçmişte çeşitli görevlerde hizmetlerde bulunanların mezarlarına çiçekler bırakıldı.

27/08/2022 21:29
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TAGS: Larnaka Gençler Birliği İskele’de tam kadro sahaya indi
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